Caravello: "Higuain-Chelsea conviene a tutti. Milan, Piatek e Cutrone insieme per rimpiazzare il Pipita"

“Higuain ormai vicino al Chelsea? Dopo sei mesi è una storia che non finirebbe bene lo stesso perché il rendimento non è stato positivo. Da quando Higuain è andato via da Napoli, il feeling con Sarri è rimasto intatto. È un’operazione che conviene a tutti: alla Juve, al Milan che risparmia sull’ingaggio e al Chelsea che prende un attaccante di valore”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Piatek il sostituto ideale?

“Come Cutrone è forte e più giovane. Non ha l’esperienza di Higuain. Insieme a Cutrone, Piatek può sopperire alla cessione del Pipita che in area di rigore è letale. Cutrone e Piatek possono adattarsi”.