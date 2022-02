Caressa su Maignan: "Attenzione a dire che sia più forte di Donnarumma..."

Il giornalista Fabio Caressa ha inserito nella sua top 11 della 24esima giornata di Serie A - visibile sul suo canale Youtube - i rossoneri Maignan, Tonali e Giroud e ne ha spiegato le motivazioni partendo dal portiere: "In porta Maignan ed è abbastanza evidente il perché. Sta giocando una stagione grandissima, di grande continuità; attenzione a dire che sia più forte di Donnarumma, perché le cose non stanno cosi, ma bisogna fare i complimenti a Massara in particolare e a tutto lo staff per il suo acquisto".