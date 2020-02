Carraro: "Partite devono essere giocate. Porte chiuse? Possibilità concreta"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC e del CONI, ha parlato a Radio Uno Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport: "La questione è semplice, fino a venerdì l'Italia pensava di essere a posto con la prevenzione, poi è scoppiato il caos. Le decisioni verranno prese dalle autorità di governo insieme a Regioni e Sindaci. Il momento è delicato, su questo non c'è dubbio, e il mondo dello sport non può pensare di non essere toccato da questo fenomeno".

Qual è la soluzione migliore per le partite? Porte chiuse oppure no?

"Io stabilirei che le gare vengano disputate regolarmente, poi entro 48 ore si deve decidere se giocarle a porte aperte o a porte chiuse. La regolarità del campionato, in caso di rinvii, sarebbe minata. Togliere il pubblico sarebbe come togliere una parte dello spettacolo e la squadra di casa sarebbe svantaggiata, ma penso che sia il male minore. Faccio anche un'ultima ipotesi: nel caso di partite a porte chiuse le autorità sportive potrebbero parlare con chi detiente i diritti sportivi per mandare degli highlights, per permettere anche a chi non ha gli abbonamenti alle pay tv di poter stare a casa e seguire le partite".