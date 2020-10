Cassani su Pioli: "Ha convinto tutti della sua bravura e si è guadagnato la riconferma al Milan"

Davide Cassani, ct della nazionale italiana di ciclismo e grande amico di Stefano Pioli, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del tecnico rossonero: "Stefano è un uomo concreto, lavora molto e parla poco. Proprio come piace a me. Resto un tifoso del Bologna, però ammetto di avere una certa simpatia per il suo Milan. Ha fatto un lavoro straordinario durante il lockdown. Lo davano tutti per spacciato e ha continuato a lavorare, con il solito metodo e la solita intensità, ed è riuscito in un’impresa non semplice: ha convinto tutti della sua bravura e si è guadagnato la riconferma. Non è rimasto al Milan perché è amico degli amici, ma per merito. E i giocatori gli vogliono bene: significa che ha creato un ambiente positivo, nessuna gelosia e tanta solidarietà".