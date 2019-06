Ceballos in un'intervista pre-Europeo: "Voglio giocare e farlo nel Real è dura"

Il programma "El Larguero" di Cadena Ser, ha pubblicato un'intervista di Dani Ceballos registrata prima dell'inizio dell'Europeo Under 21. Il centrocampista spagnolo accostato al Milan, ha sottolineato di volere più spazio, desiderio complicato in caso di permanenza al Real Madrid: "Mi sono perso il Mondiale e voglio dimostrare quello che valgo in quest'Europeo. L'anno prossimo sarà il mio anno. Sinceramente voglio giocare e farlo nel Real è dura perché ci sono i migliori e non posso essere titolare indiscutibile. Magari in futuro sarò al loro livello, ma l'obiettivo è giocare 40 partite ed essere importante nella squadra in cui sono. È chiaro che ho la fiducia del club al 100%, così come io mi fido del 100%, altrimenti sarei andato via. Il mio sogno è trionfare nel Real, la mia idea è vincere lì e ce l'ho ben chiara. Parlerò con il club dopo l'Europeo, ci deve essere sintonia tra club allenatore e giocatore e il meglio per il Real è che il giocatore si senta importante".