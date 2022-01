Ceccarini: "Botman e Diallo nomi caldi per il Milan"

Intervenuto con un'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato del Milan e delle sue mosse di mercato. Queste le sue parole: "Per il Milan è partito il conto alla rovescia per il difensore. Maldini e Massara stanno stringendo il cerchio e sono pronti ad accelerare. Centrare l’obiettivo non è semplice ma i rossoneri in queste ultime ore hanno decisamente aumentato il pressing. Botman resta un nome molto caldo ma i costi sono elevati e per questo ecco che ci sono anche altre piste monitorate. Una di queste porta a Diallo del Paris Saint Germain. Il club francese ha aperto al dialogo ma vorrebbe una cessione a titolo definitivo. E su queste basi l’operazione un po’ si complica, anche se magari con il passare del tempo le condizioni potrebbero cambiare"