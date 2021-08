Ceccarini: "Pellegri e Adli piste vive per il Milan"

Intervenuto con un'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato del Milan e delle sue mosse di mercato. Queste le sue parole: "Il Milan intanto sta cercando di sistemare il centrocampo. Uno degli obiettivi è cercare di avere un’alternativa a Kessié e per questo il club rossonero è alla ricerca di un’intesa con il Chelsea per Bakayoko con la formula del prestito con diritto di riscatto. Maldini e Massara intanto continuano a tenere vivi i contatti per Adli del Bordeaux. Infine è molto calda la pista che porta a Pietro Pellegri. Il Milan cerca da tempo un giovane da mettere a disposizione di Pioli, e il 2001 del Monaco è la soluzione giusta"