La Gazzetta dello Sport ha intervistato il tennista Marco Cecchinato per parlare del Milan: "Credo che la prima cosa da fare per la società - ha dichiarato - sia avere una visione unitaria. Mi è dispiaciuto vedere come sono stati trattati Maldini e Boban. Campioni come loro avrebbero meritato più riguardo. Parlare di giocatori e acquisti è una cosa da fare in un secondo tempo".