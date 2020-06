Ceferin: "Ogni federazione può decidere la formula del proprio campionato purché termini entro il 2 agosto"

Intervenuto ai microfoni de 'Le Parisien', il presidente della Uefa Ceferin ha parlato della ripresa dei campionati e delle formule per concluderli. Ceferin ha spiegato di essere d'accordo con gli eventuali playoff affermando: "La scelta del formato da adottare nelle competizioni in ciascuno torneo nazionale appartiene alle Federazioni Nazionali, che devono valutare le misure restrittive specifiche per ciascun Paese. L'unica condizione stabilita dalla UEFA è che le associazioni chiudano i loro campionati entro la scadenza del 2 agosto".