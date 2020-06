Ceferin: "Tifosi ad agosto allo stadio? Monitoreremo alla situazione"

Nel corso della conferenza stampa per ratificare le decisioni prese dal comitato esecutivo, il presidente della UEFA Ceferin ha parlato di tante tematiche tra cui la possibilità del ritorno allo stadio dei tifosi ad agosto. Queste le sue parole: "Se dovessi rispondere oggi, direi di no, non ci saranno spettatori. Ma le cose cambiano velocemente, qualche mese fa non credevamo neanche di poter giocare. Non abbiamo ancora deciso, vedremo la situazione all'inizio di luglio e decideremo entro la metà del prossimo mese".