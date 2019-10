Emanuel Vignato, giovane talento del Chievo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato chi è il suo numero 10 di riferimento: "Kakà". Sul suo futuro, invece, ha dichiarato: "Non so, penso al presente". In estate, il nome di Vignato, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è stato spesso accostato anche al Milan.