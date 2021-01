Coco sul derby: "Gara chiave, chi perde rischia una botta emotiva"

In vista del derby di Milano, Tuttosport ha intervistato Francesco Coco, ex di entrambe le squadre. "Milan-Inter conta sempre, anche in amichevole. Poi che il campionato sia più importante rispetto alla Coppa Italia è un’altra storia. Ma le assicuro che vorranno vincere entrambe le squadre. Per la qualificazione e per quello slancio che un trionfo in una stracittadina può garantire. È una gara chiave. Chi perde rischia una botta emotiva non da poco. Ibra e Lukaku sono leader e trascinatori, quelli che fanno la differenza. Theo e Hakimi sono fortissimi dalla metà campo in su: forniscono assist, segnano, sono abili negli inserimenti. Hanno gli stessi pregi e i medesimi difetti. Si stanno palleggiando lo scettro di miglior laterale del campionato. Devono migliorare a livello tattico e in quello difensivo, ma sono nel posto giusto".