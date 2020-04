Collovati: "Liedholm un precursore e uno degli allenatori più preparati che ho avuto"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset Fulvio Collovati, ex calciatore con un passato in rossonero, ha parlato degli allenatori che lo hanno segnato. Queste le sue parole: "Tutti gli allenatori che ho avuto in carriera sono stati preparati, ricordo però con piacere due nomi in particolare: Nils Liedholm e Bearzot. Liedholm è stato un grande giocatore del Milan, un grande allenatore e precursore che parlava già di marcature a zona quando esisteva soltanto la difesa a uomo. L'altro che ricordo con grande affetto è Bearzot."