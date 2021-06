Colombo sulla partita con il Rio Ave: "E' stata una grandissima emozione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per la rubrica della 'Giovane Italia', Lorenzo Colombo ha parlato di tanti temi tra cui il ricordo della partita con il Rio Ave. Queste le sue parole: “Preliminare successivo contro il Rio Ave. Andiamo in portogallo, io entro durante i supplementari. Al centoventesimo stiamo perdendo, buttano su una palla un po’ a caso, possiamo dire. Io trovo una spizzata e un difensore loro la prende di mano: rigore per noi. Tira Calhanoglu, segna e andiamo ai rigori. Arriva una tempesta della madonna, un freddo veramente assurdo. Rigori interminabili, come si sa. Arriva il mio turno, ero l’ottavo forse, tiro alto. Emozioni un po’ negative diciamo. Tocca al Rio Ave: se segna, sono passati. Tira, palo palo e la palla esce. Alla fine siamo passati, grande emozione.”