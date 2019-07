Commisso: "Col Milan eravamo alle firme, poi Mr. Li ha cambiato tutto"

Intervistato dal Corriere della Sera, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del suo tentativo di acquistare il Milan: "Eravamo alle firme finali. La sera prima, mentre aspettavamo i documenti, mister Li, che non ho mai visto di persona e con cui non ho mai parlato, cambia tutto. Cambia le banche, i consulenti, gli avvocati, le clausole. Tutto. Penso, in quei giorni, che ha un'offerta migliore della mia. Però non si rivelerà così, a quello che vediamo è andato a perderci 500 milioni in un anno e mezzo, ma magari non conosco tutta la storia".