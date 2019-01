Compagnoni: "Milan, solo Paquetá non basta. Assurdo che Inter e Milan non possano spendere per il FPF"

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore, è intervenuto a Sky Sport per trarre un bilancio della prima metà del campionato. Queste le parole sul Milan: "Nella calza della befana, il Milan trova un misto fra zucchero e carbone. Il dolce se lo merita per il campionato, sta lottando per il quarto posto ed lì ad un punto. Ha lacune, ingigantite poi dai troppi infortuni, ma il percorso in Serie A è stato buono. Carbone invece per l'Europa League, non ci siamo, farsi eliminare da Betis ed Olympiacos non può esistere. Vero che l'eliminazione è arrivata con un rigore farlocco, ma resta l'uscita dalle coppe. La speranza poi per il 2019 è aver ritrovato il vero Higuaín, con Gonzalo al massimo possono cambiare drasticamente gli scenari. Serve ancora qualcosa dal mercato, vedremo questo Paquetá cosa può portare ma credo gli servirà tempo per inserirsi nel nostro calcio e nel sistema di Gattuso. Il solo brasiliano però non basta, il club è ancora in work in progress. Assurdo però come Inter e Milan non possano spendere a causa del Fair Play Finanziario".