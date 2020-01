Conc a MTV: "A dodici anni iniziai ad allenarmi da sola perché in Slovenia non potevo giocare con i maschi"

Dominika Čonč, centrocampista del Milan Femminile, è stata intervistata da Milan TV per uno speciale a lei dedicato. La slovena ha parlato dei suoi inizi nel mondo del calcio: "Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 5 anni. I miei genitori hanno sempre incoraggiato me e mia sorella a fare attività all'aperto. Abbiamo dovuto scegliere uno sport, il mio primo pensiero è stato il tennis, mio padre mi disse che non aveva abbastanza soldi per iscrivermi a tennis, quindi ho deciso di giocare a calcio e me ne sono innamorata fin dal primo giorno, sapevo che quella era la mia strada. Non è stato un inizio facile, a Maribor, nella mia città, il calcio era per maschi e io ero l'unica ragazza, non solo nella mia squadra ma in tutto il club. Sono stata fortunata, mi hanno accettata e non mi hanno mai trattato diversamente dagli altri e lì stavo molto bene, ma a 12 anni mi hanno detto basta, le regole nel mio paese non permettavano che giocassi con i ragazzi, e da lì ho dovuto allenarmi da sola. Sembra una pazzia per una ragazzina di 12/13 anni ma dimostra quanto lo volessi e quanto fossi convinta di voler diventare una calciatrice professionista".