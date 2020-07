Condò su Rangnick: "Scelta interessante e stimolante del Milan"

Presente negli studi di SkySport24, Paolo Condò ha parlato così di Stefano Pioli e di Ralf Rangnick: "Il Milan è cambiato molto, Pioli ha preso in mano la squadra, anche grazie all'arrivo di Ibra. Purtroppo il suo destino sembra essere già scritto, ma il suo lavoro è assolutamente positivo. Rangnick? Difficile dire se sia una scelta giusta o sbagliata, ma la vedo comunque come un'ipotesi interessante e stimolante. E' una novità importante nel calcio italiano e vedo delle oggettive somiglianze con la storia dell'arrivo di Sacchi al Milan. Possibili rimpianti come con Gattuso? E' una scelta di Elliott che rischia di farti mangiare le mani visto quello che sta facendo Pioli. Va detto però che Rangnick sta lavorando da tempo, qualcuno dice addirittura da gennaio".