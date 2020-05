Conte: "Se i numeri lo consentono possibile riaperture anticipate"

Intervenuto ai microfoni de "Il Fatto Quotidiano" il premier Giuseppe Conte ha parlato della possibilità di anticipare alcune riaperture. Queste le sue parole: "Ora ci sono soglie di allarme definite, siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività. In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività", potrebbe esserci la decisione di anticipare le aperture di "centri estetici, parrucchieri ma anche teatri".