Conti e la condizione fisica: "Soffro perché so di non essere questo, ci vuole tempo per trovare la condizione"

Nell'intervista a SportMediaset, il rossonero Andrea Conti ha parlato così della sua condizione fisica.

Quando si rivedrà un Conti ai livelli della stagione con l'Atalanta? "Non lo so, sicuramente so che non sto bene come prima dell'infortunio, non sono in condizione, vorrei dare di più, ma so che ci vorrà del tempo, devo trovare la condizione e la continuità per tornare ai miei livelli, ma comunque cerco sempre di dare il massimo. Soffro perché so di non essere quello che si vede ultimamente, sapere di poter dare di più è la cosa che mi fa più male".