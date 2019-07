Conti: "Niente rodaggio, ho quasi sempre giocato nella difesa a quattro"

Andrea Conti spera di recitare un ruolo da protagonista nel 4-3-1-2 di Giampaolo. Il terzino rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della differenza tra la difesa a tre e a quattro: "A quattro devi stare molto più attento prima alla fase difensiva, mentre a tre essendo più coperto hai maggiore libertà e devi giocare a tutta fascia. È una libertà che a me piace parecchio perché ho una mentalità offensiva. Da ragazzo ho giocato in avanti, mi capita di fare gol con una certa frequenza perché istintivamente so dove farmi trovare. Comunque, non ho problemi di modulo, anzi ho quasi sempre giocato a quattro quindi non avrò bisogno di rodaggio".