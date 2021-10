Corini: "Mai avuto dubbi su Tonali, aveva solo bisogno di tempo"

Intervistato da Tuttosport, Eugenio Corini, ex allenatore di Tonali al Brescia, ha parlato del centrocampista del Milan: "Non avevo il minimo dubbio che quest’anno sarebbe partito alla grande. Le difficoltà della scorsa stagione in rossonero si spiegano innanzitutto con il fatto che è arrivato al Milan dopo tre anni al Brescia nei quali aveva sempre tirato la carretta senza poter fare vacanze in estate perché impegnato con le Nazionali giovanili. Un po’ per via di questa stanchezza e un po’ per il normale ambientamento con il quale doveva fare i conti in una grande società, a Sandro è servito il tempo necessario e adesso si sta esprimendo per quella che è la sua grande qualità. Mi ha scritto dopo il primo gol che ha segnato con la maglia del Milan, un gol su punizione alla Pirlo, nel quale c’è dentro tutto quello che è Sandro. Mi ha fatto molto piacere che si sia subito ricordato di me".