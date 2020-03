Coronavirus, Maldini: "Gli italiani si stanno comportando bene"

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Maldini ha aprlato dell'emergenza Coronavirus: "A me pare che gli italiani si stiano comportando molto bene. Abbiamo i nostri difetti, ma nelle difficoltà non siamo egoisti: pensi ai medici che si offrono volontari. O agli insegnanti che si inventano le lezioni via web. Noi crediamo di essere peggiori degli stranieri, ma non è così. Meglio fare la coda per la spesa che per le armi, come in America. Vedo che ora sono finiti anche i canti dal balcone; si è capito qual è la vera priorità, salvare vite e limitare il contagio".