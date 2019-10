Corsi: "Sono dispiaciuto per Giampaolo, Milan squadra da settimo posto"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è stato intervistato in esclusiva da seriebnews.com ed ha parlato fra le altre cose anche di Marco Giampaolo. Ecco le sue dichiarazioni sull'ex allenatore rossonero: "Sono molto dispiaciuto per Giampaolo, una persona molto intelligente e preparata. Probabilmente ha trovato difficoltà a livello d’ambiente perché magari loro pensano alla Champions League, ma secondo me il Milan è una squadra che farà fatica ad arrivare settima. Dovevano aspettarlo almeno fino al girone di ritorno per dare tempo ai giovani di crescere e fare in modo che i rossoneri potessero essere la sorpresa del campionato".