Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? Leao: "Sento tanta fiducia e ho la testa giusta"

Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? Queste le parole di Rafael Leao in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Porto: "Sento la fiducia dei compagni, dell'allenatore e dei dirigenti. Quest'anno sento tanta fiducia e ho la testa giusta, so che posso fare la differnza in ogni momento della partita e so che posso dribblare l'avversario. Cerco di fare un assist o un gol. La fiducia di tutti mi ha dato molto".