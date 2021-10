Cosmi: "Il Milan dal post lockdown in poi ha avuto una continuità spaventosa"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Serse Cosmi ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Napoli. Queste le sue parole: "Il Milan dal post lockdown in poi ha avuto una continuità spaventosa ed è in assoluto una squadra che va alla ricerca di convinzioni. E' un assurdità che sia rimasto 6-7 anni fuori dalla Champions e sta cercando di tornare competitiva anche in Europa nonostante una miriade di infortuni. Sia il Milan che il Napoli sono squadre credibilissime"