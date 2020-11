Cosmi: "Il Milan merita il primo posto in classifica"

Serse Cosmi è intervenuto a Radio Sportiva e sul rendimento del Milan in questa prima parte di campionato ha dichiarato: "E' sorprendente vedere il Milan in testa, ma solo se non si prende in considerazione la parte finale dell'anno passato dove aveva raggiunto ottimi risultati. Sta andando sopra alle aspettative ma non perchè le altre balbettano, ma anche come gioco e come personalità: vedo una squadra che crede molto nel lavoro del proprio allenatore e dei giovani che giocano quasi da esperti. Meritano assolutamente questa posizione di classifica. Visto quello che è riuscito a fare Ibra per ora, pensare che qualcuno riesca a fare come lui è impossibile, non tanto nella realizzazione quanto in quello che lui dà alla squadra come riferimento emotivo e tattico: senza di lui adesso qualche difficoltà in più il Milan ce l'avrà".