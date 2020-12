Cosmi: "Il Milan può pensare allo scudetto. Ibra grande campione"

Serse Cosmi gex allenatore di Udinese, Trapani e Perugia, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha commentato così il primato in classifica del Milan in Serie A: "Senza il finale dell’anno scorso il Milan sarebbe stato la vera sorpresa del campionato. Aveva fatto di intravedere di poter diventare una squadra, ha confermato Pioli e oggi sta raccogliendo i frutti grazie al suo lavoro e anche ad un grande campione come Ibra. Se questo Milan può pensare allo Scudetto? Assolutamente si. È un bel gruppo, la società è forte. Sia Maldini che Massara si sono dimostrati all’altezza. E poi c’è Ibra”.