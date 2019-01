Crespo avvisa il Milan: "Piatek va supportato dalla squadra"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Hernan Crespo per parlare del Milan e dell’arrivo di Piatek. Ecco le parole dell’argentino: "Higuain ha fallito, molto probabilmente perché ha incontrato difficoltà ambientali, e sono sicuro che Ringhio riuscirà a far rendere al massimo Piatek. Il Milan deve qualificarsi per la Champions e i gol del polacco saranno fondamentali, a patto che tutta la squadra lo segua e non si sieda sugli allori pensando che tanto c’è lui a risolvere ogni problema. No, Piatek è, come tutti i centravanti, un giocatore che va supportato. Anche Sheva, o il sottoscritto, senza i compagni non avremmo fatto nulla".