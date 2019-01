Criscito a MN: "Mancano cattiveria e fortuna, ancora zero punti. Orario? Sconfitta per il calcio italiano"

Al termine di Genoa-Milan, Domenico Criscito ha parlato così a MilanNews.it: "Abbiamo fatto un'ottima partita ma andiamo a casa con zero punti. Con il 4-4-2 è andata bene, abbiamo concesso poco al Milan tranne nel finale. Peccato per le occasioni, ci è mancata fortuna e cattiveria negli ultimi 25 metri. Quando non fai gol prima o poi lo prendi, nel calcio funziona così. Assenza del pubblico? Si è sentita, ma sono d'accordo con loro perché giocare alle 15 di lunedì è una sconfitta per tutti".

Su Piatek: "Un giocatore fantastico, ogni palla che gli arriva segna. Ci è mancato oggi, vediamo cosa succede. Io lo terrei da capitano, ma vediamo".