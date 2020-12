Cuoghi: "Hauge è un giocatore importante. Tonali è stato inserito in maniera perfetta da Pioli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Stefano Cuoghi, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Tonali e Hauge. Queste le sue parole: "Hauge è un giocatore molto importante, i dirigenti sono stati molto bravi a prenderlo subito risparmiando sul costo del cartellino e ci sta benissimo in questa rosa importante. Tonali ha avuto poco spazio, come tutti i giovani che vengono da una squadra di provincia: giocare nel Brescia è una cosa, nel Milan è un'altra. In questi casi è meglio andare piano piano e in questo senso Pioli lo sta inserendo in maniera perfetta: sono convinto che sarà un giocatore fondamentale nei prossimi anni."