Cutrone: "Felice per il gol. Adesso speriamo nella Francia"

L'attaccante dell'Italia Under 21 Patrik Cutrone ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo ottenuto con il Belgio: "È stata una grandissima emozione il gol in azzurro. Quasi mi veniva da piangere, sono contento di essere tornato al gol. Adesso speriamo che la Francia faccia il suo: purtroppo ci dobbiamo affidare alle altre squadre, speriamo bene. Noi vogliamo andare avanti, siamo in Italia fra la nostra gente. Non ci ricapiterà più una cosa del genere, speriamo che la fortuna sia dalla nostra".