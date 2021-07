Cutrone: "Vestire la maglia del Milan è sempre stato bellissimo. Il futuro non mi preoccupa"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale' l'ex attaccante del Milan Patrick Cutrone ha parlato del suo passato e del suo futuro. Queste le sue parole: "Oggi cerco una squadra che sia decisa a puntare su di me e che mi faccia giocare con continuità. In questo momento ho bisogno di avere la fiducia del mister e della società. Vestire la maglia del Milan è sempre stato bellissimo. Il futuro non mi preoccupa, l’importante è farmi trovare pronto, per questo mi sto allenando e voglio ripartire per tornare protagonista. Il mercato è appena iniziato, con il mio agente lavoriamo per trovare la soluzione migliore”.