D'Amico: "Milan, mi sembra un anno di transizione. Su Donnarumma..."

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’agente Andrea D’Amico ha commentato così il mercato del Milan: "Un mercato virtuoso. Gazidis ha detto di voler ringiovanire la squadra. Non è andata in porto la cessione di André Silva che avrebbe dato linfa alle casse del Milan. Mi sembra un anno di transizione. Donnarumma? Non me lo vedo che arriva alla scadenza del contratto. Probabilmente il Milan spera di venderlo, credo che la pista più calda sia il PSG. A quel punto potrebbe scatenarsi un bel movimento relativo ai portieri. E in questo momento non vedo percorribile il rinnovo".