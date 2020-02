Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato dell'impatto di Suso e Piatek. Queste le sue parole: "Suso? A prescindere dall'addio al Milan ha qualità importanti. Il suo problema è stato il rendimento altalenante. Con Ibra si è cambiato assetto, anche per Piatek è stato così. In una squadra che ha bisogno di continuità non sono stati affidabili".