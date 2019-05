Damiani: "E' stato Gattuso a dare le dimissioni, il Milan avrebbe continuato con lui. Su Gigio..."

Oscar Damiani, noto agente sportivo, è intervenuto a Radio Sportiva e in merito al mercato del Milan ha dichiarato: "Parlare di mercato adesso è prematuro. Se il Milan vuole migliorare la squadra, ci vogliono almeno 70/80 milioni a giocatore e questi soldi non li ha. Gattuso? E' stato lui a dare le dimissioni perché il Milan avrebbe continuato. Leonardo invece aveva posizioni diverse sui programmi del futuro. Mi auguro che almeno Maldini rimanga nel club rossonero. Donnarumma? Non vedo squadre in Europa che possano spendere certe cifre e pagare un ingaggio di 6 mln netti a stagione. Il Milan deve tenere i giocatori migliori e fare una politica di giovani di prospettiva. I programmi del Milan sono triennali e se il gap con la Juve non si restringe non potrà mai competere. Ci vuole tempo, anche la Juve ha costruito il suo successo in questo modo".