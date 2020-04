Damiani: "Ibrahimovic va tenuto perché ha voglia di rivincita ed è in grado di dare molto"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com Oscar Damiani, ex calciatore e agente sportivo, ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: “In linea di massima, per le mie convinzioni sul calcio e sulla sua programmazione, no. Ma per Ibra faccio un’eccezione. Sia perchè in questo Milan abbiamo visto quel che sa ancora fare. Sia perché avrà voglia di rivincita e quindi sarà in grado di dare molto”: