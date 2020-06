Damiani: "Milan protagonista del mercato. Braida? Merita di tornare nel calcio italiano"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Oscar Damianiha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan:

Chi si aspetta protagonista nella prossima sessione di mercato?

“Spero nel Milan”.

A proposito di Milan, un grande ex come Ariedo Braida ha voglia di rientrare.

“Ariedo merita di tornare nel calcio italiano. È stato il miglior direttore sportivo degli ultimi trent’anni. Mi auguro che torni in pista, è una persona seria”.