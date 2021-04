Damiani su Donnarumma: "Prevarrà l'aspetto sportivo più che economico. Juve? Difficile"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, il noto agente Oscar Damiani ha commentato così la vicenda Donnarumma: "Non voglio intervenire in cose non mie ma tra guadagnare 8 o 10 milioni dove sta la differenza? Credo che Donnarumma non farà una scelta legata al denaro ma a quello che può essere il futuro: se cioè il Milan andrà Champions è un discorso, in caso contrario può essere diverso. Credo sia determinante l'aspetto sportivo".

La Juve potrebbe provarci?

"Non credo. Certo a parametro zero sarebbe un investimento da fare però la vedo difficile. Sczcesny oltretutto dà garanzie, la vedo più una strategia per ottenere qualcosa".