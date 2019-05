De Biasi: "Nuovo allenatore Milan? Sono per Giampaolo e Inzaghi. Su Gattuso..."

Gianni De Biasi, in merito all'addio di Gattuso e al nuovo allenatore del Milan, ha dichiarato a Radio Sportiva: "Le dimissioni di Gattuso dimostrano coerenza e passione. Non ha avuto una situazione semplice da gestire, ha avuto grandi pressioni esterne. Si è impegnato benissimo ed è arrivato ad un centimetro dalla Champions. Nuovo allenatore Milan? Anche Allegri prima di arrivare era stato al Cagliari e basta. Sono per Giampaolo perché è un ottimo allenatore, così come Inzaghi ha fatto un buon lavoro alla Lazio".