De Canio su Pioli: "Ha preso una squadra in difficoltà e l'ha fatto crescere notevolmente e anche questo è un trofeo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex allenatore De Canio ha parlato di Pioli. Queste le sue parole: "Nei confronti con gli altri grandi allenatori del Milan, Pioli non ha avuto la stessa rosa di gente come Ancelotti o Capello. Pioli ha preso una squadra in difficoltà e l'ha fatto crescere notevolmente e anche questo è un trofeo. E' la squadra sorpresa dello scorso anno, mi è piaciuta tantissimo e sta facendo un grande lavoro"