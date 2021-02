De Grandis: "Il Milan non è partito per vincere lo scudetto ma rimane in testa"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano De Grandis ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il sogno continua. Il Milan non è partito per vincere lo scudetto ma rimane in testa. Ha avuto una grande prestazione di molti e riesce a segnare nonostante non un grande primo tempo. Hanno funzionato bene in coppia Rebic e Leao con quest'ultimo che è stato bravo da trequartista."