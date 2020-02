De Grandis: "Maldini viene da una famiglia con valori. Inserire un giovane in un momento così è un bel segnale"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 Stefano De Grandis, giornalista di Sky, ha parlato di Daniel Maldini. Queste le sue parole: "Fa piacere l'esordio perchè viene da una famiglia con grandi valori come il rispetto, l'educazione e il sapersi comportare fuori dal campo. In campo, chiaramente, è tutto da scoprire. Viene da una bella carriera a livello giovanile, ha talento e qualità ed è stato lanciato da Pioli in un momento non facile per il Milan e in questo senso è un bel segnale. Ricopre un ruolo diverso rispetto al papà e al nonno, è una scoperta nuova che va verificata dato che il mestiere è veramente diverso ma il talento di base c'è lo avevano anche il papà e il nonno. Di certo non è facile ripercorrere una strada così."