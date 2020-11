De Jong durissimo contro la UEFA: "Recuperare le amichevoli non era necessario"

Intervenuto in conferenza stampa prima dell'amichevole contro la Spagna, il centrocampista dell'Olanda e del Barcellona De Jong ha parlato proprio della decisione di recuperare le amichevoli. Questa decisione - secondo De Jong - contribuisce solo ad aumentare gli impegni e la stanchezza dei calciatori. Queste le sue parole: "Non era necessario recuperare queste partite. Non sono valide per nessuna classifica. L'amichevole di domani era prevista per il 29 marzo, ma la pandemia di coronavirus ha costretto a rinviarla. Tuttavia, c'era un accordo per disputarla, quindi dobbiamo prepararci. Tutti sanno che il calendario è denso di impegni, ma quest'anno è ancora un po' più carico. È un problema, ma cerchiamo di prepararci al meglio e rimanere in forma