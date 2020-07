De Rosa: "Leao non è una prima punta e non è pronto per fare il sostituto di Ibrahimovic"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Geri De Rosa ha parlato di Leao e del suo posizionamento in campo. Queste le sue parole: “Rebic si è scoperto una prima punta insospettabile, l’ha fatto benissimo, a parte contro la SPAL. Rafael Leao non è ancora una prima punta, non lo è giocando a due punte, figuriamoci ad una sola. E’ vero che ha fatto il gol contro la SPAL ma non lo vedo ancora pronto per fare il sostituto di Ibrahimovic“.