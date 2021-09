Del Piero: "Risultato di grandissimo spessore per il Milan in emergenza, è un bel segnale"

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e attuale opinionista, si è così espresso durante lo "SkyCalcioClub" in onda su SkySport nel post Juventus-Milan: "Quello di oggi è un grandissimo risultato per il Milan. A Liverpool dopo il primo tempo dovevi perdere 3-0 e i rossoneri sono stati molto bravi. Oggi il Milan ha trovato in emergenza un risultato di grandissimo spessore, è un bel segnale secondo me".