Delneri sulla Coppa Italia: "Immagino due belle semifinali"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Gigi Del Neri, ex allenatore - tra le altre - di Genoa e Udinese, ha parlato della gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma domani sera a Torino: "Nessuno parte avvantaggiato ma la qualità della Juve è differente. Comunque non mi piacciono i cinque cambi, sono troppi. Le partite saranno allenanti, ma intense. Si giocherà di continuo. Sarà importante stare bene anche mentalmente. Fare allenamento è una cosa, poi in partita c’è anche lo stress e aumenta la fatica. Mentalmente ci sarà la consapevolezza della posta in palio. Immagino due belle partite, anche se senza pubblico".