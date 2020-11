Accostato in passato anche al Milan, Memphis Depay ha parlato del suo futuro al termine della sfida tra Lione e Saint-Etienne. Queste le sue parole: "Non farò promesse che non sono sicuro di poter mantenere. Credo che il Lione debba approfittare della mia presenza qui adesso, in questo momento. Ed è quello che cerco di fare ogni giorno" .