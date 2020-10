Sarà una sfida nella sfida, quella tra Theo Hernandez e Hakimi. Il terzino del Milan è pronto ad affrontare nel derby il collega nerazzurro, giocatore che conosce bene dai tempi del Real: "L’ho avuto come compagno, so bene chi è e cosa può fare, è un grandissimo giocatore. Ma io darò tutto perché non faccia nulla. Non lo farò passare. So quanto conta".