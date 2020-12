Di Caro: "Pioli ha creato una famiglia all'interno della squadra. I rossoneri giocano bene e con consapevolezza"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il vice-direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Di caro ha parlato delle ambizioni del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan si iscrive alla corsa scudetto non solo per una questione di classifica ma anche per la grande crescita della formazione rossonera attorno al totem Ibrahimovic. I rossoneri giocano molto bene e hanno acquisito consapevolezza. C'è amalgama nella squadra. Il Milan in questo momento è primo in classfica e deve crederci ma anche se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League sarebbe un grandissimo risultato. Pioli sente sua la squadra e ha creato una famiglia all'interno della squadra"